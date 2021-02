A nave espacial começa a cumprir funções dentro de 24 horas, desde que a aterragem em solo marciano corra como previsto.

Movida a energia nuclear, a Perseverance será mais do que uma cápsula espacial. A mais de 470 milhões de quilómetros da Terra, Marte terá o primeiro laboratório, robotizado, de astrobiologia, do tamanho de um carro, com tecnologia de ponta.