Joe Biden diz que Trump não é uma prioridade no mandato

Joe Biden diz que a prioridade dos próximos quatro anos é o povo americano e não Donald Trump. Com o impeachment chumbado, o Presidente dos Estados Unidos deixa ao Senado a responsabilidade de, eventualmente, processar Trump pela invasão do Capitólio.

O ex-Presidente publicou um extenso comunicado para criticar o líder Republicano no Senado, Mitch McConnel. Chamou-o de frouxo, marioneta, entre outros nomes, por não o ter defendido convictamente no recente julgamento, em que foi acusado de incitar a invasão do centro legislativo do Estado norte-americano.

McConnel votou contra a destituição do antigo Presidente, mas deixou a porta aberta a um eventual processo criminal.

Biden recusa comentar o processo de Trump e lamenta apenas ser o único ex-Presidente vivo com quem ainda não falou. Também a Casa Branca recusa especular sobra a eventual responsabilidade criminal de Trump durante a invasão.

Na Florida, Trump dá dores de cabeça às autoridades locais cada vez que sai da mansão de Mar-a-Lago para ir jogar golfe, devido à multidão de apoiantes que o esperam.