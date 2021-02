Mais de 73% dos EUA estão cobertos por neve. Vaga de frio está a afetar 150 milhões de norte-americanos

Uma tempestade está a atingir várias regiões dos Estados Unidos com ventos fortes, gelo, neve e temperaturas muito mais baixas do que o habitual, mesmo nesta altura do ano.

Os serviços meterológicos dos Estados Unidos dizem que mais de 73% do país está, neste momento, coberto por neve. Pelo menos 21 pessoas já morreram por causa do mau tempo que está a afetar, diretamente, 150 milhões de norte-americanos.

Há centenas de estradas cortadas, não há ligações ferroviárias e fecharam quase todos os aeroportos das regiões mais afetadas.

O Presidente dos Estados Unidos aprovou o pedido de ajuda por parte dos governadores das regiões mais atingidas e aceitou decretar o estado de emergência no Texas, onde os termómetros chegaram aos 18 graus negativos, a temperatura mais baixa dos últimos 30 anos.