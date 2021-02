Mulher do líder da Coreia do Norte aparece em público pela primeira vez em mais de um ano

A mulher do líder norte-coreano Kim Jong-un apareceu em público pela primeira vez em mais de um ano, segundo os media estatais.

Ri Sol-ju esteve com o marido num espectáculo na terça-feira para marcar o aniversário do falecido pai de Kim e ex-líder, Kim Jong-il. A esposa costumava acompanhar Kim em grandes eventos, mas não era vista desde janeiro do ano passado.

A ausência alimentou especulações sobre a sua saúde ou uma possível gravidez.

Os serviços secretos da Coreia do Sul acreditam que Ri Sol tem evitando aparecer em público devido a preocupações com a covid-19 e por querer passar mais tempo com os filhos.

A Coreia do Norte não relatou oficialmente nenhum caso de covid-19 - embora os especialistas digam que tal é improvável.

De acordo com o Rodong Sinmun, o jornal oficial do Comité Central do Partido dos Trabalhadores da Coreia, o casal entrou no Mansudae Art Theatre na terça-feira sob "aplausos estrondosos".

As fotos mostram o casal a rir - bem como a evidente falta de máscaras ou medidas de distanciamento social.

KCNA KCNA / Reuters

Quem é Ri Sol-ju?

Ri Sol é de uma família de classe alta, o pai é professor e a mãe é obstetra, de acordo com a Coreia do Sul. Ri Sol terá 31 anos e foi cantora da Orquestra Unhasu - um conjunto de elite cujos membros são escolhidos a dedo pelo Estado.

Terá casado com Kim em 2009, num casamento arranjado à pressa pelo falecido Kim Jong-il, depois de ter sofrido um derrame em 2008. De acordo com a secreta sul-coreana, o casal tem três filhos.

Em julho de 2012, a "Camarada Ri Sol-ju" foi anunciada oficialmente como mulher do líder da Coreia do Norte.

Em 2013, o antigo basquetebolista norte-americano Dennis Rodman, que visitou algumas vezes a Coreia do Norte, revelou que o casal tinha uma filha chamada Ju-ae, e afirmou que Kim era um "bom pai" para ela.

Os serviços secretos sul-coreanos revelaram em 2017 que o líder da Coreia do Norte tinha sido pai pela terceira vez.