Parte da Europa, Canadá, Estados Unidos e México estão sob o efeito de uma vaga de frio polar. Milhares de pessoas estão sem eletricidade.

A vaga de frio que tem pintado o sudeste da Europa de branco nos últimos dias chegou a Damasco e Alepo, na Síria, onde várias regiões ficaram isoladas. Também trouxe a neve, pela primeira vez em 15 anos, às zonas mais altas da Líbia, a sul do mar mediterrâneo.

A onda de frio siberiano que, ocasionalmente, afeta parte da Europa tem o equivalente do outro lado do Atlântico. Por razões que ainda não foram esclarecidas, o ar gélido do polo norte desceu a latitudes anormalmente baixas.