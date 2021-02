Sobe para 51 o número de mortos em acidente rodoviário na Índia

As autoridades indianas aumentaram para 51 o balanço provisório de vítimas mortais do acidente com um autocarro que caiu a num canal de irrigação, na terça-feira, no Estado de Madhya Pradesh, no centro da Índia.

"Foram recuperados mais corpos hoje de manhã, o balanço de mortos atingiu os 51" disse à EFE Askok Pandey, oficial de serviço na esquadra da Polícia de Rampur Naikin, distrito de Sidhi, onde ocorrer o acidente.

A mesma fonte afirmou que "uma ou duas pessoas continuam desaparecidas" e que os trabalhos de resgate continuam.

De acordo com as autoridades locais, o autocarro saiu da estrada por onde seguia tendo caído num canal de água na manhã de terça-feira.

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, anunciou medidas de auxílio às famílias dos mortos: 200 mil rupias (2.270 euros) e 50 mil rupias (570 euros) para os feridos graves.

O chefe do governo do Estado de Madhya Pradesh, Shuvraj Singh Chauhan, informou a concessão de 500 mil rupias para as famílias de cada um dos mortos do acidente.

AP

Os acidentes rodoviários na Índia são frequentes devido ao mau estado das vias de comunicação, as condições precárias dos veículos e a falta de respeito pelas normas de circulação.

Na segunda-feira, 16 pessoas morreram e duas ficaram feridas depois de um camião onde seguiam trabalhadores rurais ter capotado na zona oeste do país.

Em 2019, de acordo com o Ministério dos Transportes, 151.113 pessoas perderam a vida e 451 mil ficaram feridas em 449 mil acidentes na estrada.