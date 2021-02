Wallabie, uma espécie mais pequena de canguru, invade urgências de um hospital australiano

Um wallabie, uma espécie mais pequena de canguru que existe na Austrália e em menor escala na Tasmânia e na Nova Guiné, surpreendeu funcionários e doentes nos serviços de urgência de um hospital australiano.

Demorou o tempo que foi preciso, percorreu várias alas das urgências e saiu como tinha entrado: sozinho e sem ajuda dos humanos para seguir caminho.

Foi a própria administração dos serviços de saúde de Hamilton, no estado de Victoria, a confirmar que esta não foi uma visita inédita, mas a segunda de um nativo peludo nas urgências deste hospital central, no sul do país.