"É a melhor coisa do mundo". A história de Lyubov, que patina no Lago Baikal todos os dias há quase 80 anos

Patinar num dos lagos mais frios do mundo pode ser um desafio arriscado para muitos.

Para Lyubov, uma idosa russa de 79 anos, é uma rotina que cumpre há quase 80 anos. Todos os dias, patina no Lago Baikal, encaixado no interior da Sibéria. A patinagem é uma herança do pai. A família vive do outro lado do lago.

"O Lago Baikal é a melhor coisa do mundo. É a natureza mais imaculada e mais virgem. É melhor do que qualquer coisa", afirmou.

A viver num país ortodoxo, não encontra na religião o sentido de uma vida. Diz que todos devem viver em harmonia, na sua consciência e sem magoar os outros.