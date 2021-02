Presidente argelino destitui Parlamento e convoca eleições antecipadas

O Presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune, anunciou esta quinta-feira a dissolução do Parlamento e convocou eleições legislativas antecipadas no prazo máximo de 90 dias, decretando ainda um perdão presidencial para dezenas de detidos do Hirak, movimento de protesto popular.

"Decidi dissolver a Assembleia Popular Nacional para convocar eleições", afirmou Tebboune, que disse querer "abrir as portas à juventude", anunciando também uma remodelação ministerial "dentro de 48 horas, no máximo".

No primeiro discurso à nação depois de regressar de uma longa recuperação na Alemanha devido à covid-19, o Presidente anunciou também um perdão para dezenas de detidos, devido à celebração a 22 de fevereiro, do segundo aniversário dos protestos populares que levaram à renúncia do anterior Presidente, Abdelaziz Buteflika.