Repórter-fotográfico identifica polícia que cegou manifestante em Barcelona

Um repórter-fotográfico que cobria a manifestação a favor do 'rapper' Pablo Hasél vai identificar ao Ministério do Interior espanhol o número de identificação de um polícia que, alegadamente, disparou um projétil que cegou deixou uma manifestante sem visão num olho.

Estes detalhes foram relatados à agência espanhola Efe pelo próprio repórter-fotográfico Àngel García que, na passada terça-feira, captou a imagem da jovem ferida no chão, amplamente difundida nas redes sociais, numa intervenção policial na Via Augusta, em Barcelona.

Segundo García, no momento em que a manifestante ficou ferida, não existia uma situação de risco para os Mossos d'Esquadra (polícia regional da Catalunha), mas que os polícias antimotim começaram a disparar "indiscriminadamente" contra grupos de pessoas que, no passeio contrário, corriam de um lado para o outro tentando evitar a intervenção policial.

Àngel García captou o momento em que um polícia catalão carregou a arma com o projétil de precisão, apontou-a para os manifestantes e disparou. Numa questão de segundos, contou o repórter-fotográfico, virou a câmara para os que ali se encontravam e fotografou a ferida, já no chão e com o rosto ensanguentado.

Depois de verificar que era ele o autor da fotografia da jovem ferida, o departamento de Assuntos Internos dos Mossos d'Esquadra contactou hoje o repórter-fotográfico para perguntar se tinha mais imagens do momento do disparo para poder identificar o autor.

Ao rever as imagens, García percebeu que não só havia fotografado o momento do disparo, mas também que ao ampliar uma das imagens poderia ver "claramente" o número de identificação da polícia antimotim.

Segundo o repórter-fotográfico, essa intervenção policial ocorreu justamente no momento em que ardiam os primeiros contentores queimados no protesto a favor de Pablo Hasél e fugas dos manifestantes, antes do avanço da polícia.

Nesse momento, contou García, quatro polícias começaram a disparar de forma simultânea e "indiscriminada" desde um dos passeios da Via Augusta, enquanto os manifestantes estavam do outro lado.

O 'rapper' Pablo Hasél, detido na terça-feira na Universidade de Lérida, tornou-se um símbolo da liberdade de expressão em Espanha, depois de ter sido condenado por mensagens na rede social Twitter em que insultava as forças de ordem espanholas e atacava a monarquia.

Os factos pelos quais o 'rapper' foi condenado remontam a 2014 e 2016, quando publicou uma canção no YouTube e dezenas de mensagens no Twitter, acusando as forças da ordem espanholas de tortura e homicídios.

Hoje, um tribunal de Lérida, na região espanhola da Catalunha, confirmou outra sentença de dois anos e meio para Hasél

O 'rapper' foi agora condenado por ameaçar uma testemunha num julgamento contra a polícia urbana de Lérida, uma sentença de dois anos e meio de prisão que poderia ser acrescentada aos nove meses que está a cumprir por mensagens enviadas no Twitter em que fazia a glorificação do terrorismo e injuriava a monarquia espanhola.