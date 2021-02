Condenado à morte principal arguido no homicídio de alpinista francês na Argélia

A Justiça da Argélia condenou hoje à pena de morte o principal arguido pelo homicídio de Hervé Gourdel, um guia de alta montanha francês, que em 2014 foi sequestrado e decepado por jihadistas.

De acordo com a France-Presse (AFP), que esteve presente na sessão que decorreu hoje, em Dar El Beïda, nos subúrbios de Argel (capital), os outros seis arguidos foram absolvidos -- as cinco escolas do guia de alta montanha e um sexto, acusado de não informar atempadamente as autoridades do sequestro.

A acusação tinha pedido a pena de morte para Abdelmalek Hamzaoui, um dos alegados sequestrados de Gourdel.

A Argélia aplica uma moratória à pena de morte de 1993.

"Agora posso virar a página. Posso fazer luto (...). Foi um momento muito importante hoje, estou satisfeita", disse Françoise Grandclaude, mulher de Hervé Gourdel.

O arguido principal acompanhou a sessão em tribunal numa cadeira de rodas e acompanhado por uma equipa médica, dado o estado de saúde debilitado em que se encontra, assim como pela supervisão de elementos das forças de segurança.

Abdelmalek Hamzaoui pertencia alegadamente ao grupo Jund al-Khilafa ("Os Soldados do Califado") -- milícia afiliado ao autointitulado Estado Islâmico.

Também estiveram a ser julgados os cinco guias argelinos de Gourdel, que também foram sequestrados, mas acabaram por ser libertados 14 horas depois: Karim Oukara, Hamza Boukamoum, Oussama Dehendi, Amine Ayache e Kamel Saâdi.

A acusação exigiu três anos de prisão e o pagamento de uma multa de 100.000 dinares (620 euros) contra os seis arguidos, que acabaram ilibados.

Não denunciar crimes, na Argélia, é punível com até cinco anos de prisão.