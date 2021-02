Sánchez promete reforçar liberdade de expressão em Espanha, mas protestos violentos continuam

O chefe do Governo espanhol prometeu reforçar a liberdade de expressão, mas condenou os atos de violência que têm marcado as noites de protestos por causa da prisão do rapper Pablo Hasel.

Durante a madrugada, a terceira noite consecutiva de protestos, foram erguidas barricadas de fogo, lançadas pedras e detidas pessoas em Barcelona.

Já esta sexta-feira, Pedro Sánchez disse que o fortalecimento da democracia espanhola passa pelo reforço da liberdade de expressão. E pelo quarto dia consecutivo, milhares de estudantes voltaram a manifestar-se em Barcelona. O fim de semana deverá trazer novos protestos e mais problemas para o Governo espanhol.

Os manifestantes, sobretudo estudantes, exigem a libertação de Pablo Hasel, condenado a nove meses de prisão efetiva por defender o terrorismo e injúrias à monarquia.