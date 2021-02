Troca de tiros interrompe marcha da oposição da Somália em Mogadíscio

Uma troca de tiros durante uma manifestação da oposição na capital da Somália esta sexta-feira de manhã fez com que a policia reforçasse as medidas de segurança no local, disseram à France Presse testemunhas.

A origem dos disparos ainda não é conhecida, mas Yusuf Mohamed, uma das testemunhas presentes no local disse à AFP que se verificou um "forte tiroteio" entre as forças de segurança e os homens que faziam a proteção da manifestação.

A marcha da oposição decorria na estrada que conduz ao aeroporto de Mogadíscio.