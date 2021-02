Continuam os protestos em Espanha contra a detenção de rapper 

Espanha voltou este sábado a ser palco de manifestações contra a detenção de Pablo Hasél, o rapper espanhol condenado a prisão por glorificar o terrorismo e por injúrias à monarquia no país.

Este sábado, milhares de pessoas voltaram a sair às ruas de várias cidades espanholas, dois dias depois de um tribunal de Lérida confirmar outra sentença de dois anos e meio a Hasél, por ameaçar uma testemunha num julgamento contra a polícia urbana.

As manifestações, que começaram na terça-feira à noite, horas após a detenção do rapper, têm terminado em confrontos com as autoridades.

Desde terça-feira, quase 100 pessoas foram detidas e mais de 100 ficaram feridas nos protestos.

A correspondente da SIC em Madrid, Belén Rodrigo, esteve este sábado junto ao local da manifestação, onde deu conta do forte dispositivo policial.

Pela terceira noite consecutiva, houve confrontos violentos em Barcelona, Espanha. À medida que os dias avançam os protestos tornam-se mais violentos.

Apesar do forte dispositivo montado pela policia regional catalã, são improvisadas barricadas com contentores de lixo e chamas. A polícia usou balas de borracha e gás lacrimogéneo para dispersar a multidão.