Queda de avião militar provoca sete mortos na Nigéria

A queda de um avião militar perto da capital nigeriana, Abuja, provocou hoje a morte de sete pessoas, informou um porta-voz da Força Aérea daquele país africano.

A causa do acidente não é ainda conhecida, mas as autoridades nigerianas indicaram que o piloto relatou uma falha do motor.

"Um Beechcraft KingAir B350i da Força Aérea Nigeriana despenhou-se quando regressava ao aeroporto de Abuja, depois de ter constatado uma falha no motor", disse o porta-voz Ibikunle Daramola. "As sete pessoas a bordo morreram infelizmente todas no acidente", acrescentou a mesma fonte.

O avião tinha como destino Minna, capital do Estado do Níger.

Um vídeo colocado em redes sociais mostra que foram utilizados canhões de água para extinguir as chamas no local do acidente, testemunhado por um grande número de pessoas.

De acordo com a Força Aérea nigeriana, foi aberto um inquérito para determinar as circunstâncias do acidente.