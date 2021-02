Tiroteio em loja de armas do Louisiana provoca 3 mortes e pelo menos 2 feridos

Pelos menos três pessoas morreram e duas ficaram feridas na sequência de um tiroteio numa loja de armas num subúrbio de Nova Orleans, nos Estados Unidos.

A polícia ainda está a apurar o que aconteceu neste Outlet do Louisiana. Mas já confirmou que havia vários atiradores, entre clientes e funcionários da loja, que terão respondido aos tiros iniciais.

Segundo testemunhas, um homem entrou a disparar e atingiu duas vítimas ainda no interior da loja. Seguiram-se outros disparos já no exterior do estabelecimento, onde terá sido morto o atirador. Os dois feridos foram encaminhados para o hospital.