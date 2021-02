Um morto e quatro feridos em tiroteio no Missouri

Uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas num tiroteio num clube da Legião Americana no sudeste do Missouri, informou hoje a polícia.

Segundo a KAIT-TV, os agentes encontraram as cinco vítimas dentro do edifício da Legião Americana em Kennett, depois de as autoridades terem recebido o alerta, pelas 12:30, de que estavam a ser disparados tiros.

Duas pessoas foram transportadas, em estado crítico, para um hospital no Cabo Girardeau, Missouri, enquanto outras duas vítimas se encontram a ser tratadas em hospitais locais.

Para já, não existe informação de qualquer detenção relacionada com o incidente.

A Patrulha Estatal do Missouri e o gabinete do Xerife do Condado de Dunklin estão a ajudar na investigação.