A vaga de frio na América do Norte deixou literalmente congeladas as famosas cataratas do Niagara.



Apesar da pandemia e das baixas temperaturas, o local tem sido visitado nos últimos dias por centenas de turistas.

As temperaturas começam agora aos poucos a subir, já estão acima de zero, mas só nos Estados Unidos a vaga de frio polar das últimas três semanas provocou mais de 70 mortos e estragos que ainda estão a ser avaliados estado a estado.