Oito pessoas detidas na sexta noite consecutiva de protestos em Barcelona

Oito pessoas foram detidas na última noite, no sexto dia de protestos em Barcelona. De acordo com as autoridades, as detenções estiveram relacionadas com roubos e desordem pública.

A polícia diz que se trataram de atos de vandalismo isolados e que a noite deste domingo foi mais calma que as anteriores, sem incidentes graves.

Centenas de manifestantes concentraram-se em frente à estação de metro de Sants e depois seguiram em direção à Praça de Espanha. O acesso à estação e às entradas da rede do metro foram fechadas e foi formado um cordão polícial para impedir a passagem dos manifestantes.

Felipe Dana

Alguns encapuçados arremessaram objetos contra as autoridades, como pedras, contentores, sacos do lixo e garrafas de vidro.

A capital catalã tem estado sob tensão há 6 dias devido à detenção do rapper Pablo Hasél.