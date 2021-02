Príncipe William garante que o avô está bem

O príncipe Filipe, marido da rainha Isabel II, hospitalizado há quase uma semana, está bem, garantiu esta segunda-feira o seu neto William.

Questionado por jornalistas sobre o estado de saúde do avô durante uma visita a um posto de vacinação em Kings Lynn, no este de Inglaterra, o príncipe William respondeu: "Sim, está bem, eles estão de olho nele", antes de piscar o olho.

O príncipe Filipe, de 99 anos, foi internado no Hospital King Edward VII, em Londres, na noite de terça-feira.

"A hospitalização é uma medida de precaução a conselho do médico de sua alteza real, depois de ele se ter sentido mal", justificou o Palácio de Buckingham em comunicado.

Príncipe Filipe já recebeu a primeira dose da vacina contra a covid-19

Uma fonte do palácio especificou que o príncipe consorte não foi infetado com covid-19, contra a qual que recebeu a primeira dose de vacina no início de janeiro.

O príncipe Carlos visitou o pai no hospital no sábado, o único membro autorizado a fazê-lo até agora.

O príncipe Filipe deixou de exercer atos públicos em agosto de 2017, após participar em mais de 22.000 eventos oficiais desde a ascensão da esposa ao trono, em 1952.

Em junho de 2017, foi hospitalizado durante dois dias para tratar "uma infecção ligada a uma patologia existente" e em 2018 foi operado à anca.

Em dezembro de 2019 também esteve hospitalizado durante quatro dias no mesmo hospital, "devido a problemas de saúde pré-existentes", mas recebeu alta a tempo de passar o Natal com a família.