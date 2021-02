Quatro colaboradoras de uma ONG mortas a tiro no noroeste do Paquistão

Quatro funcionárias de uma organização humanitária foram mortas a tiros esta segunda-feira nas zonas tribais do noroeste do Paquistão, onde ensinaram artesanato a mulheres e financiavam pequenos negócios para ajudar famílias a sairem da pobreza.

O ataque ocorreu na madrugada desta segunda-feira perto da cidade de Mirali, no Waziristão do Norte, quando desconhecidos abriram fogo contra o veículo em que viajavam as funcionárias da organização não-governamental (ONG) Sabawoon, disse à agência de notícias EFE o porta-voz da esquadra de polícia da localidade, Younuas Khan.

Quatro das funcionárias morreram, enquanto uma quinta ficou ferida, sublinhou o porta-voz.

Embora os autores do ataque sejam desconhecidos, o agente encarregado da investigação, Ismail Khan, disse à EFE que a ONG se dedica ao ensino de artesanato às mulheres da região e também financia pequenos negócios, que podem ser a razão dos assassínios.

"Nas áreas tribais, as mulheres não podem trabalhar fora de casa. Não sabemos por que foram mortas, mas pode ser esse o motivo ", avaliou o policial.

A ONG Comissão de Direitos Humanos do Paquistão condenou os assassínios e pediu ao Governo que tome medidas, ao mesmo tempo que expressou a sua preocupação com o reaparecimento de grupos terroristas na região.

"O Estado deve levar os autores deste crime à justiça", escreveu a ONG numa mensagem na rede social Twitter.

A violência nas áreas tribais e no resto do país diminuiu significativamente desde o lançamento de operações militares contra extremistas.

No entanto, nos últimos meses, essas áreas remotas viram um aumento nos ataques de radicais islâmicos.