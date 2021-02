Mizar, a ursa que pratica hidroginástica num santuário para animais no Brasil

A ursa Mizar chegou ao Rancho dos Gnomos, um santuário para animais no interior de São Paulo, no Brasil, em 2019. Foi transferida de um Jardim Zoológico em Canindé, no estado brasileiro do Ceará.

Depois de uma vida difícil, em que chegou a ser explorada em companhias de circo, é neste santuário que tenta recuperar e viver com mais qualidade.

Miza sofre de artroses e faz hidroginástica para melhorar essa condição.

Em declarações ao portal brasileiro G1, a veterinária Carla Spechoto Mariano diz que os exercícios são muito importantes porque a água ajuda a reduzir o peso e faz com que seja possível trabalhar muitos músculos. “Isso seria impossível fora de água”, sublinha.