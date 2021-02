Berlim saúda "veredicto histórico" para sírio acusado de crimes contra a humanidade

O Governo alemão saudou hoje o "veredicto histórico" após a primeira condenação a nível mundial de um ex-agente dos serviços secretos sírios ligado a atos de tortura atribuídos ao regime de Bashar al-Assad.

"Este é o primeiro julgamento em que foi exigida a culpabilização dos responsáveis pela tortura na Síria", escreveu o ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Heiko Maas, na rede social Twitter.

Maas sublinhou o "grande significado simbólico" para os sírios.

A justiça alemã condenou hoje um ex-membro dos serviços secretos sírios a quatro anos e meio de prisão por "cumplicidade em crimes contra a humanidade" no primeiro julgamento no mundo ligado aos abusos atribuídos ao regime sírio.

O Supremo Tribunal Regional de Koblenz considerou o sírio Eyad al-Gharib, 44 anos, culpado de ter participado na detenção em setembro ou outubro de 2011 de pelo menos 30 manifestantes em Douma, capital da região de Ghouta oriental, perto de Damasco, e na sua transferência para um centro de detenção secreto dos serviços de informações, "a divisão 251" ou Al-Khatib.

A acusação afirmou que al-Gharib foi uma peça de um sistema em que a tortura era praticada numa "escala quase industrial".

Quando se aproxima o 10.º aniversário do início da revolta popular na Síria, a 15 de março de 2011, trata-se da primeira vez em todo o mundo que um tribunal se pronuncia sobre um caso ligado à repressão brutal e sangrenta do regime de Bashar al-Assad das manifestações pela liberdade na sequência do movimento conhecido como Primavera Árabe.

Al-Gharib foi o primeiro dos dois réus que compareceram desde 23 de abril perante este tribunal a receber a sentença, dado os juízes terem optado por dividir o processo.

O segundo acusado, Anwar Raslan, 58 anos, é um antigo coronel com um papel mais importante no aparelho de segurança da Síria, tendo sido processado por crimes contra a humanidade pela morte de 58 pessoas e a tortura de 4.000 detidos. O seu julgamento deve durar até ao final de outubro.

Para os julgar, a Alemanha aplica o princípio da jurisdição universal, que permite que os autores de crimes graves sejam processados, independentemente da sua nacionalidade e do local onde os crimes foram cometidos.