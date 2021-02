Centenas de caixões caíram ao mar após deslizamento de terras num cemitério em Itália

Um deslizamento de terras na zona costeira da comuna italiana de Camogli provocou o colapso de um cemitério na segunda-feira, conduzindo à queda de centenas de caixões para o mar. Até ao momento foram recuperadas apenas 10 urnas.

O cemitério de Camogli, construído há mais de 100 anos, situa-se numa falésia à beira-mar. No sábado, alguns trabalhadores que faziam a manutenção do espaço alertaram para fissuras detetadas nas rochas.

“Estávamos a trabalhar numa parte rochosa da costa, junto à zona que colapsou. Alguns sinais de fissuras foram observados, pelo que decidimos encerrar o cemitério”, contou à CNN o autarca da comuna, Francesco Olivari.

Estima-se que cerca de 200 caixões tenham caído ao mar, tendo sido recuperados até agora apenas 10. De acordo com Giacomo Giampedrone, porta-voz da Proteção Civil, os trabalhos para recuperar as restantes urnas “vão depender do estado mar” nos próximos dias.

Entretanto, uma equipe de geólogos está no local com um drone para avaliar os danos e determinar se há perigo de outro deslizamento de terras.