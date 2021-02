Comissão Europeia quer manter acordo de roaming entre os estados-membros por mais 10 anos

A Comissão Europeia quer garantir que quem viaja vai continuar a não ter de pagar taxas adicionais de roaming nas chamadas de telemóvel. A nova proposta legislativa visa ainda melhorar o acesso à internet no estrangeiro.

Os custos de roaming terminaram em 2017, mas as regras atualmente em vigor expiram no próximo ano.

Com a proposta de regulamento apresentada esta quarta-feira, a Comissão quer prolongar as regras por mais dez anos, garantindo que as chamadas, mensagens e serviços de dados continuam a ser cobrados às taxas nacionais.

Ao mesmo tempo, Bruxelas quer ver melhorados os serviços de roaming. Um dos objetivos é garantir que quem viaja tem a mesma qualidade e velocidade de internet que tem no país de origem.

Regresso à livre circulação

A proposta surge numa altura em que Bruxelas desaconselha as viagens não essenciais. No entanto, segundo o executivo comunitário, o objetivo é já preparar o regresso à livre circulação.