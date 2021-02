Manifestação na Ucrânia acaba em confrontos com as autoridades 

Centenas de pessoas juntaram-se na terça-feira à noite, em frente ao Edifício da Presidência, em Kiev, na Ucrânia, num protesto contra a prisão de um ativista.

Durante o protesto, as autoridades entraram em confronto com os manifestantes, como é possível ver no vídeo.

Serhiy Sternenko foi condenado a 7 anos de prisão pelo rapto de um político pró-russo, roubo e porte ilegal de armas. Para além da pena de prisão, metade dos seus bens foram confiscados.

A sentença está a ser questionada uma vez que o ativista é um conhecido crítico do Governo. Os advogados dizem mesmo que o caso já prescreveu e apontam mais falhas ao julgamento.