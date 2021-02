Polícia do Reino Unido mais rápida a encontrar britânicos desaparecidos no estrangeiro

Os cidadãos britânicos desaparecidos no estrangeiro têm duas vezes mais probabilidades de serem encontrados pela polícia do Reino Unido do que pela polícia do país onde se encontram, concluiu um estudo da Universidade de Portsmouth.

Os autores analisaram 330 casos de pessoas desaparecidas no estrangeiro encerrados por forças de polícia do Reino Unido entre 2017 e 2019 e descobriram que 41,8% foram encontrados pelas autoridades britânicas e só 20% por polícias ou autoridades de outro país.

As famílias são responsáveis por resolver 11,9% dos casos e 11,6% dos desaparecidos regressam por iniciativa própria, refere o estudo, que também calculou que os britânicos que desaparecem no estrangeiro ficam sem dar notícias em média durante 134 dias, refere o mesmo estudo.

No Reino Unido, 88% das pessoas desaparecidas são encontradas nas primeiras 48 horas, contra 17,4% no estrangeiro, refere.

Segundo a diretora do Centro para o Estudo de Pessoas Desaparecidas, na Universidade de Portsmouth, Shalev-Greene, estes resultados mostram a "importância e a eficácia dos policias do Reino Unido a fazer investigações sobre desaparecimentos e (...) indica que as investigações no estrangeiro são resolvidas mais rapidamente quando as forças policiais do Reino Unido são envolvidas rapidamente".