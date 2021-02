A Escola Secundária "Refúgio Sereno" em Kiawara no Quénia é uma escola particular fundada por Elizabeth Wanjiru Muriuki para dar uma secunda oportunidade a adolescentes grávidas, mães adolescentes oferecendo-lhe uma educação, apesar do estigma.

A escola acolheatualmente 20 raparigas, 8 grávidas e outras 12 já com os seus bebés.

A escola permite que as mães adolescentes vivam com seus bebés nos dormitórios, onde tratam deles nos intervalos das aulas.