Venda ilegal de animais na Alemanha. Mais de 800 cães resgatados do mercado negro

O cansaço psicológico provocado pelo segundo confinamento levou a um aumento da procura de animais de estimação. Mas esta procura tem consequências. Na Alemanha, por exemplo, dispararam as vendas ilegais de cães.

No ano passado, por causa do confinamento, a procura por animais de companhia aumentou 20% quando comparado com os anos anteriores. A tendência não mostra sinais de abrandamento e as consequências podem ser graves.

Este comércio de animais é considerado como sendo a terceira maior fonte de rendimento ilegal na União Europeia. Segundo a Federação Alemã de Bem-Estar Animal, entre janeiro e outubro do ano passado, mais de 800 cães foram resgatados no mercado negro.

Os avisos não param de surgir e as associações reforçam os alertas para a responsabilidade que éter um animal de estimação.