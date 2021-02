Baarack, a ovelha perdida que acumulou mais de 35 quilos de lã

Uma ovelha foi encontrada numa floresta, no sudeste da Austrália, com mais de 35 quilos de lã, que desenvolveu durante anos sem tosquia. Apesar do excesso de peso, a ovelha estava subnutrida porque o pelo quase a impedia de ver e encontrar alimento.

Baarack é uma ovelha tresmalhada que foi encontrada depois de se ter perdido há vários anos. Por não ter sido tosquiada, arrastava vários quilos de pelo que a impediam de ouvir e ver bem.

A tosquia demorou várias horas e implicou cuidados especiais para tentar minimizar o sofrimento da ovelha. O pelo deveria ter sido aparado pelo menos uma vez por ano.

Durante o processo, os veterinários descobriram que Baarack já teve braçadeiras de identificação, mas o crescimento do pelo arranco-as das orelhas. No final, o resultado foi quase um recorde: o animal libertou-se de mais de 35 quilos de lã.

Baarack vai viver, pelo menos nos próximos tempos, num centro de tratamento animal até recuperar. Depois deverá juntar-se a outras ovelhas num qualquer rebanho australiano.