Funeral oficial de Daviz Simango realiza-se esta quinta-feira na cidade da Beira

O corpo de presidente do Movimento Democrático de Moçambique (MDM), Daviz Simango, chega hoje à cidade da Beira oriundo da África do Sul, onde morreu na segunda-feira, vítima de doença, anunciaram as autoridades moçambicanas.

A urna do líder do terceiro partido parlamentar, presidente do conselho autárquico da Beira e membro do Conselho de Estado, deve chegar ao aeroporto da capital provincial de Sofala, no centro do país, pelas 13:00.

O velório de corpo presente vai decorrer na Praça do Município, seguindo-se as cerimónias oficiais.

O Governo moçambicano aprovou na terça-feira uma resolução para a realização de um funeral oficial.

O líder partidário será sepultado na sexta-feira, na cidade da Beira.

Segundo informação avançada pelo MDM, Daviz Simango, 57 anos, sofreu de uma paragem cardíaca que lhe provocou a morte, depois de estar internado numa unidade de saúde sul-africana para onde foi transportado devido a doença súbita a 13 de fevereiro.