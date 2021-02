Líbano está mergulhado num dos períodos mais negros da história do país

Nos últimos dois anos aconteceu tudo aos libaneses. A atravessar uma grave crise económica e a braços com a pandemia. Há seis meses, a capital, Beirute, foi atingida por uma brutal explosão que deixou 200 mortos, mais de 6.500 feridos e 300 mil desalojados.

A 4 de agosto, explodiram no Porto de Beirute quase três mil toneladas de nitrato de amónio, que ali se encontravam armazenados há sete anos.

O primeiro-ministro demissionário e três antigos ministros foram acusados de negligência pelo juiz que lidera as investigações. Perante a indiferença do Governo, são as ONG e a sociedade civil que têm alimentado a população, reparado as casas e providenciado abrigo aos desalojados.

"Líbano: o Governo somos nós", é a Grande Reportagem SIC desta noite que está dividida em três episódios.