"The Love Fridge", frigoríficos coloridos e comunitários ajudam quem mais precisa

É uma nova forma de alimentar, a várias mãos, quem mais precisa. A ideia é simples: quem precisa pode levar alimentos e outros produtos, quem quiser pode deixar.

Bondade, generosidade e amor são os três ingredientes apontados pelo projeto "The Love Fridge". Consiste em frigoríficos coloridos - pintados por artistas locais - e comunitários espalhados por vários bairros da cidade de Chicago, nos Estados Unidos. Neste momento, estão em 17 bairros da cidade do estado norte-americano de Illinois.

A maioria tem frases positivas, em diferentes idiomas, cores e desenhos para serem partilhados com os vizinhos. Alguns têm também despensas ao lado destinadas a outros produtos, como papel higiénico, toalhitas ou enlatados.

Todas as pessoas podem usá-los, de forma gratuita, para deixarem alimentos ou levarem os que precisarem. A comida está acessível em quase todos os locais 24 horas por dia, sete dias por semana. Fruta fresca, vegetais, pão, leite, iogurtes, ovos frescos, carne e alimentos embaladados são algus dos produtos que os norte-americanos podem deixar ou encontrar.

Os frigoríficos comunitários não são uma novidade na Europa, e em países de outros continentes, para lidar com o desperfício alimentar. Mas a Chicago, nos Estados Unidos, chegaram em junho de 2020, no contexto da pandemia, para ajudar as pessoas que mais precisam.

50 milhões de pessoas passaram fome nos Estados Unidos em 2020. No ano anterior, os números apontavam para 35 milhões de pessoas. O "The Love Fridge" lembra: