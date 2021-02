Venezuela entrega notas de protesto à Alemanha, Espanha, França e Países Baixos

A Venezuela entregou esta quarta-feira notas de protesto aos chefes das missões diplomáticas de Alemanha, Espanha, França e Países Baixos, depois de notificar a embaixadora da UE, a diplomata portuguesa Isabel Brilhante Pedrosa, de que deverá abandonar a Venezuela.

As notas de protesto foram entregues pelo ministro das Relações Exteriores venezuelano, Jorge Arreaza, durante uma reunião, em Caracas, com os embaixadores da Alemanha, Daniel Briener, da França, Romain Nadal, e os chefes das missões de Espanha e Países Baixos, Juan Fernández Trigo e Robert Schuddeboom, respetivamente.

"Entregámos (...) uma nota de protesto firme porque temos informação, que não puderam negar, de que estes quatro governos atuaram com maior má intenção para fomentar novos ataques, como estas medidas coercitivas, as sanções" contra a Venezuela, disse o ministro à televisão estatal.

Arreaza disse ainda que entregou aos quatro diplomatas cópias da Constituição da República Bolivariana da Venezuela e a Carta das Nações Unidas, "obséquios necessários".

"Um embaixador, um diplomata, deve conhecer com perfeição tanto a Carta das Nações Unidas como a Constituição do país onde exerce, onde foram acreditados, no entanto parece que não é assim", justificou.