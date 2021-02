Boeing 777 aterra de emergência em Moscovo devido a problemas no motor

Um avião Boeing 777 da companhia aérea russa Rossiya foi esta sexta-feira obrigado a fazer uma aterragem de emergência em Moscovo, na Rússia, devido a problemas no motor.

"Durante o voo de carga 4520 que fazia a ligação entre Hong Kong e Madrid, foi detetado um mau funcionamento do sensor de controlo do motor", disse à France Presse a companhia, através de um comunicado.

A companhia aérea Rossiya acrescentou que "a tripulação decidiu fazer uma aterragem de emergência em Moscovo".

Os portais especializados em assuntos ligados à aviação confirmam que se trata de um Boeing 777.

Episódio semelhante com um Boeing 777-220 nos EUA

Na semana passada, um Boeing 777-220, operado pela companhia aérea norte-americana United Airlines, aterrou de emergência, depois de o motor se incendiar após a descolagem, em Denver, Colorado, nos Estados Unidos.

Tinha como destino Honolulu, no Hawai. Nenhum dos ocupantes ficou ferido. No entanto, partes do motor caíram numa zona residencial da cidade norte-americana.

Boeing recomenda suspensão dos voos de aviões 777

A Boeing recomendou a suspensão de voos de aviões 777 na sequência da explosão do motor na descolagem, em Denver, Colorado.

Pelo menos 128 aviões vão ser imobilizados e inspecionados de urgência. O responsável da Administração para a Aviação Federal Americana exigiu a inspeção urgente para averiguar se os motores têm alguma falha mecânica.

As únicas companhias aéreas que utilizam o modelo 777 da Boeing estão nos Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul.

Nos últimos anos, a Boeing teve graves problemas com outro modelo. O 737 MAX esteve imobilizado durante 20 meses, devido a dois acidentes que provocaram 346 mortos.

Os voos comerciais deste modelo apenas foram retomados em dezembro do ano passado.