Filhas de Diego Maradona chamadas a depor no Ministério Público

Duas das filhas de Diego Armando Maradona estiveram esta sexta-feira a prestar declarações no Ministério Público de San Isidro, em Buenos Aires, após terem sido analisados os telemóveis do antigo futebolista, que morreu em novembro do ano passado.

Jana e Giannina Maradona, que já tinham prestado declarações à justiça logo após o desaparecimento de 'El Pibe', foram chamadas a depor novamente, no âmbito da investigação à morte de Maradona, uma vez que estavam em contacto permanente com a equipa médica que tratava do antigo 'astro' argentino.

A justiça argentina investiga sete profissionais de saúde por alegada negligência médica no tratamento a Maradona: o neurocirurgião Leopoldo Luque, a psiquiatra Agustina Cosachov, o psicólogo Carlos Díaz, a médica Nancy Forlini, o coordenador dos enfermeiros, Mariano Perroni, e os enfermeiros Ricardo Almirón e Dahiana Gisela Madrid.

Diego Armando Maradona, que treinava o Gimnasia de La Plata, morreu a 25 de novembro do ano passado, aos 60 anos, após sofrer uma paragem cardíaca na sua vivenda em Tigre, na província de Buenos Aires.

No início desse mês, o antigo futebolista tinha dado entrada num hospital de Buenos Aires, anémico, desidratado e deprimido, e acabou por ser operado, com sucesso, a um hematoma subdural, que foi detetado durante um 'check-up'.

A carreira de Maradona enquanto futebolista, de 1976 a 1997, ficou marcada pela conquista, pela Argentina, do Mundial de 1986, no México, e os dois títulos italianos e a Taça UEFA vencidos ao serviço dos italianos do Nápoles.