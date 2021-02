Jovens espanhóis usam manifestação de apoio a rapper para reivindicar condições económicas

Os protestos nas ruas de Barcelona pela libertação do rapper Pablo Hasél prosseguem alimentados por milhares de jovens. Muitos aproveitam as manifestações para exprimir outros descontentamentos.

10 dias e 10 noites depois do início dos protestos, as manifestações pela libertação do rapper acusado de injúrias à monarquia têm cada vez mais reivindicações sobre a crise económica e existencial em que muitos jovens espanhóis estão mergulhados.

Para muitos rebeldes sem causa definida, estas manifestações transformaram-se numa plataforma de expressão depois de meses de silêncio forçado pela pandemia.

Espanha foi a economia da União Europeia que mais atingida foi pelos efeitos colaterais do confinamento. Em 2020, o PIB espanhol colapsou 11%, a maior queda registada em décadas.

O desemprego jovem atingiu os 40%, muito acima da média europeia. A isso junta-se a dificuldade em encontrar uma casa que acessível aos magros salários e trabalhos precários, sobretudo nas grandes cidades.