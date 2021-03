Futuro Procurador-Geral dos EUA ultrapassa primeiro voto crucial no Senado

A nomeação do juiz Merrick Garland para as funções de Procurador-Geral dos Estados Unidos foi esta segunda-feira largamente aprovada numa comissão senatorial, audição que constitui a primeira etapa que culminará com a votação do Senado ainda nesta semana.

Atualmente à frente do Tribunal de Apelo em Washington, o magistrado, de 68 anos, jurou que fará da luta contra o extremismo a prioridade do seu mandato, após o ataque de partidários do ex-Presidente dos Estados Unidos Donald Trump ao Capitólio.

Além dos democratas, o juiz escolhido pelo novo Presidente norte-americano, Joe Biden, conta também com o apoio de "pesos pesados" dos republicanos, com o líder da agora oposição no Senado, Mitch McConnell, a garantir que votará a favor da nomeação, confirmando-o no cargo na votação final.

Face aos apoios já manifestados, Garland, considerado um moderado, ultrapassou sem dificuldade uma primeira votação na Comissão Judiciaria do Senado, obtendo 15 votos a favor e sete, todos republicanos, contra.

"Pretendo votar nele. Espero não estar enganado ao depositar nele a minha confiança", disse o "número dois" dos republicanos na comissão, Chuck Grassley.

"A América ficará melhor com alguém como ele no comando do Departamento de Justiça. Tenho orgulho de apoiar o juiz Garland", disse, por seu lado, o presidente da comissão, o democrata Dick Durbin.

A data da votação final, a realizar em sessão plenária, está ainda por fixar, mas deverá acontecer ainda no decorrer da semana em curso.

Maioria democrata no senado

Os democratas dispõem de uma curta maioria no Senado, com o voto da vice-Presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, a ser decisivo, uma vez que os dois partidos contam com 50 senadores cada.

As funções de Procurador-Geral nos Estados Unidos são também as de secretário de Justiça. Garland substitui William Barr.

Numa outra audição no Senado, realizada a 22 de fevereiro passado, Garland disse que a ameaça de extrema-direita nos Estados Unidos era pior do que em 1995, quando um ativista antigovernamental atacou um prédio federal em Oklahoma City, causando 168 mortos.

O nomeado de Biden para o Supremo Tribunal norte-americano fez uma associação direta entre o ataque de 1995, cuja acusação supervisionou, e o assalto ao Congresso, a 06 de janeiro deste ano.

Em 2016, os republicanos, que, à época, contavam com uma maioria no Senado, desrespeitaram duramente Garland, ao bloquearem a sua indicação, pelo então Presidente Barack Obama, para o Supremo Tribunal Federal, alegando a proximidade da eleição presidencial.

