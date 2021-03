Israel acusa Irão de ataque a navio e promete ripostar

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, acusou esta segunda-feira o Irão de estar na origem de uma explosão a bordo de um navio israelita, na semana passada, no golfo de Omã, prometendo ripostar contra os interesses iranianos na região.

"O Irão não terá quaisquer armas nucleares, com ou sem acordo. Foi o que eu disse ao meu amigo, o Presidente [norte-americano] Joe Biden", acrescentou o chefe do Governo israelita, atualmente em campanha para as eleições legislativas, agendadas para 23 de março.