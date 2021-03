Polícia do Luxemburgo

Uma jovem lusodescendente está desaparecida há mais de duas semanas no Luxemburgo. Ana de Lima Vermeir foi vista pela última vez às 18:15 do dia 13 de fevereiro, sábado, na Rue du Cimetiére, na cidade do Luxemburgo.

Segundo as autoridades, a jovem poderá ter estado no bairro da Gare, em Ettelbrück, ou em Heiderscheid.

Ana mede 1.60 metros, tem olhos e cabelo castanhos. Da última vez que foi vista tinha vestido um fato de treino e um casaco pretos.

A polícia não adianta mais informações e pede que qualquer informação sobre o paradeiro da jovem seja comunicado pelo número +352 244 40 1000 ou para os serviços de emergência (113).