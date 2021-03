Placa de gelo com 12 vezes o tamanho de Lisboa separa-se da Antártida

Um iceberg separou-se, na passada sexta-feira, do continente Antártida. Na nova placa de gelo cabiam 12 vezes a cidade de Lisboa. A fenda inicial era acompanhada pelos cientistas há vários anos, mas em janeiro aumentou significativamente.

As primeiras fissuras apareceram há 10 anos. Nessa altura foram colocados rastreadores GPS no gelo para perceber a que velocidade a placa estava a separar-se. No mês passado, a fenda cresceu cerca de um quilómetro por dia.

Aguentou até à passada sexta-feira: um gigantesco iceberg com 1.270 quilómetros quadrados separou-se da placa de gelo Brunt, na Antártida. A separação foi acompanhada pelos cientistas da Base de Investigação Britânica da Antártida, mas não representou uma surpresa para os investigadores.

A placa vai agora em direção ao mar, com uma trajetória imprevisível. Os cientistas receiam que se possa tornar um grave perigo para embarcações ou até mesmo para os outros continentes.