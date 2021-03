Sete mortos em ataques de terrorismo islâmico no norte de Moçambique

Está a aumentar o número de pessoas obrigadas a fugir por causa do terrorismo islâmico, no norte de Moçambique. Os últimos ataques aconteceram este fim de semana e provocaram a morte a pelo menos sete pessoas, tendo sido três decapitadas pelos radicais.

Era quase hora de jantar, na passada sexta-feira, quando os atacantes entraram na aldeia costeira de Quirinde. Munidos de catanas e metralhadoras, destruíram casas, saquearam bancas e mataram pelo menos sete pessoas.

No dia seguinte atacaram um posto fronteiriço entre Moçambique e Tanzânia. Este foi o segundo fim de semana consecutivo de ataques em Quionga, a região que até agora tinha escapado à interferência de grupos armados.

A partir da capital Maputo, o partido do Governo garante que há “notícias animadoras” no combate aos radicais islâmicos, mas, no terreno, os ataques repetem-se e as forças moçambicanas não estão a conseguir travar a violência.

O conflito arrasta-se há quase quatro anos, provocou a morte a mais de 2.000 civis e levou à fuga de mais de meio milhão de pessoas. A maior parte refugiou-se na capital da província de Cabo Delgado e procura agora sobreviver à fome e aos surtos de malária e cólera.