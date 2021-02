Trump admite voltar a candidatar-se à Presidência dos EUA

O ex-Presidente norte-americano Donald Trump admitiu no domingo candidatar-se pela terceira vez ao cargo, recusando novamente assumir a derrota nas eleições de 2020 para os democratas.

"Na realidade, como sabem, acabam de perder a Casa Branca (...), mas quem sabe, quem sabe... posso decidir vencê-los pela terceira vez", afirmou, numa referência aos democratas, no encerramento da Conferência de Ação Política Conservadora, em Orlando, no estado da Flórida.

Trump começou com uma hora de atraso a sua primeira intervenção pública desde que deixou a Casa Branca, em 20 de janeiro, e foi absolvido no seu segundo julgamento político no Congresso, no caso por incitamento à insurreição no assalto ao Capitólio, em 6 de janeiro.

O antigo Presidente republicano não reconhece a sua derrota para o democrata Joe Biden, que assumiu a Presidência dos Estados Unidos em 20 de janeiro e reverteu muitas das políticas do seu antecessor, incluindo as da imigração.

"Não importa o quanto os poderosos interesses nos querem silenciar, que não haja dúvidas, seremos vitoriosos e a América será mais forte e maior do que nunca", exortou.

Na sua intervenção, Donald Trump pediu unidade no Partido Republicano, afastando a possibilidade da criação do seu próprio partido.

"Vou continuar a lutar ao vosso lado. Temos o Partido Republicano, vai ser forte e unido como nunca antes. Não vou lançar um novo partido, isso foi uma notícia falsa", sublinhou.

Sobre Biden, disse que "teve o primeiro mês mais desastroso de qualquer Presidente da história moderna".