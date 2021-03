Acidente de viação no sul da Califórnia faz 15 mortos

Um acidente de viação, no sul da Califórnia, nos Estados Unidos, fez esta terça-feira 15 mortos.

Começou com um embate entre um monovolume e um veículo pesado carregado de gravilha, mas acabou depois por envolver vários veículos. No local do acidente, a 18 quilómetros da fronteira com o México, morreram 14 pessoas. Três pessoas foram aerotransportadas e outras sete pessoas foram levadas para o hospital, onde uma delas acabou por morrer.

Judy Cruz, responsável pelo centro médico "El Centro", avançou em conferência de imprensa que o motorista do caminhão sofreu apenas ferimentos leves. No entanto disse acreditar que estavam no interior do monovolume 27 pessoas no momento do acidente.

O porta-voz da patrulha rodoviária da Califórnia, segundo o The New York Times, disse que o veículo acidentado teria apenas capacidade máxima legal de sete a oito pessoas.

“Estava muito cheio”, disse.

Adolphe Edward, chefe executivo do centro médico "El Centro" acredita que as vítimas eram migrantes sem documentos. Já Macario Mora, porta-voz da Alfândega e Proteção de Fronteiras em Yuma e El Centro, segundo o The New York Times, explicou que está a colaborar na investigação do acidente e que ainda não é certo que as pessoas envolvidas fossem migrantes.