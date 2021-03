China e EUA conduzem exercícios militares no mar do sul da China

A China e os Estados Unidos estão a conduzir exercícios no mar do sul da China. As forças norte-americanas dizem estar apenas a realizar operações de reconhecimento.

A China, que reclama a soberania de quase todas as ilhas da região, acusa os Estados Unidos de estarem a reforçar a presença militar sob pretexto da livre navegação.

Já no início do mês passado, os dois países se desentenderam nas mesmas águas. A marinha norte-americana estava numa operação com um navio de guerra e a China ordenou a expulsão da embarcação.