Filho de Bolsonaro diz que comprou mansão em Brasília com recursos próprios

O senador Flavio Bolsonaro, filho do Presidente brasileiro, que esá a ser investigado num inquérito sobre corrupção, disse esta terça-feira que comprou com recurso póprios uma casa luxuosa em Brasília, avaliada em pouco mais de um milhão de dólares (mais de 830 mil euros).

A compra do imóvel, localizado num dos bairros mais caros de Brasília foi divulgada na véspera pelo portal O Antagonista, especializado em informações políticas, o que despertou suspeitas porque o senador está sendo investigado, entre outras coisas, por suspeitas de operações de branqueamento de dinheiro no setor imobiliário.

O filho mais velho de Bolsonaro, um dos três que atua na política e que, como os outros dois, tem processos judiciais, disse em nota divulgada nesta terça-feira pela sua assessoria de imprensa que "a casa foi adquirida com recursos próprios", que incluem a venda de um apartamento no Rio de Janeiro.

"Mais da metade da operação foi por meio de financiamento imobiliário" e "tudo foi registado em escritura pública", pode ler-se no documento, acrescentando que, "tudo além disso, é pura especulação ou desinformação por parte de alguns meios de comunicação".

A compra do imóvel, que tem dois andares e cerca de 1.000 metros quadrados de área construída num terreno de 1.400 metros quadrados, despertou suspeitas na oposição, principalmente devido aos processos em que o senador é visado por corrupção.

"Investigado por desvios de cerca de 6,1 milhões de reais, Flavio Bolsonaro compra uma mansão de 6 milhões de reais", disse Fernando Haddad, ex-candidato à presidência do Partido dos Trabalhadores (PT) derrotado nas eleições de 2018 pelo atual Presidente.

Outros políticos da oposição citaram que a compra do imóvel ocorreu depois de o Superior Tribunal de Justiça (STJ) ter anulado parte de uma investigação contra o senador o que poderia levar à anulação de um dos processos na totalidade.

Segundo o STJ, a suspensão dos direitos ao sigilo bancário e fiscal do filho mais velho do Presidente, ordenada pelo Ministério Público no âmbito da investigação de um esquema de peculato alegadamente em operação no seu antigo gabinete dentro da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), "não cumpriu os requisitos legais".

Os dados foram obtidos através da transferência de contas bancárias e declarações de impostos do senador e faziam parte da denúncia do Ministério Público, que suspeita de diversas irregularidades com dinheiro público.

No entanto, com a decisão do STJ, essas informações não podem servir de prova, o que, segundo especialistas, pode enfraquecer as denúncias contra o senador e até mesmo levar à anulação do processo.