Covid-19. Autoridades holandesas denunciam "ato covarde" contra centro de testes

As autoridades de Saúde dos Países Baixos classificaram como "destruição agressiva e intimidadora" e "um ato covarde" a explosão que visou um centro de despistagem de covid-19, em Bovenkarpsel, no norte do país.

Um engenho explosivo deflagrou esta quarta-feira junto de um centro de despistagem de covid-19 em Bovenkarpsel, no norte dos Países Baixos, disse a polícia, acrescentando que não há vítimas a lamentar.

A explosão foi causada por um engenho caseiro, segundo a polícia, que está a investigar a situação e que suspeita que o centro de despistagem de covid-19 tenha sido o alvo do ataque.

O centro regional de Saúde da região emitiu um comunicado classificando o ataque como "uma destruição agressiva e intimidadora" de um centro de despistagem de contágios por covid-19 e dizendo que se tratou de "um ato covarde de destruição que nos afeta a todos".

"Há mais de um ano, contamos muito com as pessoas que estão na linha da frente (do combate à pandemia de covid-19). E agora aconteceu isto... Que loucura", disse o ministro interino da Saúde dos Países Baixos, Jugo de Jonge.

O presidente da Câmara da cidade, Ronald Wortelboer, disse ter ficado "muito chocado" e "muito triste" com o que aconteceu, e explicou que, nos Países Baixos, "pode-se discordar, mas com palavras e não com situações como esta".

Uma equipa do serviço de peritagem de explosivos viajou até ao local do incidente para verificar a existência de material explosivo adicional na área e, segundo a polícia, levará várias horas até declarar a zona protegida, obrigando ao seu isolamento e cancelamento de todos compromissos marcados para hoje.

As circunstâncias que envolveram este ataque ainda não são claras, mas não é a primeira vez neste ano que são registados incidentes contra centros de despistagem da pandemia nos Países Baixos.

No dia 23 de janeiro, e durante uma manifestação de protesto contra a declaração de recolher obrigatório, um centro de despistagem na província de Flevoland foi incendiado.

Poucos dias depois, a polícia encontrou material inflamável com engenhos incendiários colocado num outro centro de testes em Hilversum, no norte do país, mas o explosivo foi detonado a tempo.

Há também uma longa tradição antivacinação entre os protestantes conservadores do chamado "Cinturão da Bíblia" no centro da Holanda - que inclui a área da vila de pescadores de Urk, onde os primeiros distúrbios eclodiram no final de janeiro.

O Cinturão da Bíblia é uma zona do país que inclui várias cidades e onde vivem grupos de protestantes que seguem uma orientação literal da Bíblia, o que significa que não reconhecem conceitos científicos como a evolução.

A pandemia de covid-19 já matou 15.649 pessoas no país, que tem pouco mais de 17 milhões de habitantes.

Desde o início da campanha de vacinação, em 06 de janeiro, já foram administradas mais de 1,3 milhões de doses nos Países Baixos, segundo o Governo.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.549.910 mortos no mundo, resultantes de mais de 114,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.