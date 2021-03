Meghan acusada de bullying. Porta-voz dos duques de Sussex fala em campanha de difamação

As relações entre os duques de Sussex - Harry e Meghan - e a família real inglesa parecem ir de mal a pior.

O jornal The Times diz esta quarta-feira que vários funcionários acusam Meghan de bullying. A duquesa terá alegadamente provocado a demissão de duas assistentes pessoais, minando a sua autoconfiança, e terá tentado fazer o mesmo a uma terceira. O jornal cita fontes que também acusam Harry de atitudes semelhantes.

Um porta-voz dos duques de Sussex diz que tudo não passa de uma campanha de difamação. Os advogados do casal respondem que tudo não passa de uma tentativa do Palácio de Buckingham de promover uma falsa narrativa.

Já esta quarta-feira à noite, o palácio de Buckingham fez saber que vai investigar as alegações feitas contra a duquesa de Sussex e acrescenta que não admite bullying nem assédio no local de trabalho.

A polémica está instalada, a poucos dias de ser emitida a primeira grande entrevista do casal a Oprah Winfrey. Vai ser a primeira vez que Harry e Meghan falam abertamente do que aconteceu e do que os levou a separarem-se da família real e a trocarem Londres por Los Angeles.