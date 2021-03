Oito pessoas feridas em presumível ataque terrorista na Suécia

Oito pessoas ficaram feridas esta quarta-feira, duas em estado grave, num violento ataque no sul da Suécia no que é descrito como um presumível ato "terrorista", segundo a polícia.

O alegado agressor, um homem na casa dos 20 anos, ficou ferido numa perna por disparos da polícia, tendo sido detido esta tarde em Vetlanda, pequena cidade no sul do país, segundo as autoridades.

Tinha na sua posse uma "arma afiada", declarou à agência France-Press um porta-voz da polícia Kristian Ljungberg, que, segundo a imprensa local, era uma faca.

A polícia descartou inicialmente a hipótese de terrorismo, mas mais tarde afirmou que suspeitava de um "crime terrorista".

"Estes acontecimentos são terríveis e os meus pensamentos estão com as vítimas e familiares. Neste momento, não sabemos exatamente o que aconteceu e qual foi o motivo", indicou em comunicado o ministro do Interior, Mikael Damberg.

Na Suécia, os serviços de inteligência consideram a ameaça terrorista como elevado, sendo que o país foi alvo de dois ataques terroristas nos últimos anos.

O último, em 2017, um requerente de asilo uzbeque que viu o pedido negado atropelou vários peões em Estocolmo num camião roubado, matando cinco pessoas e foi condenado a prisão perpétua, em 2018.

Em dezembro de 2010, um homem realizou um ataque suicida à bomba no centro de Estocolmo, mas ficou apenas com ferimentos ligeiros.