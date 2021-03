Parlamento Europeu. Partido do primeiro-ministro húngaro abandona bancada do PPE

POOL New

O partido do primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban, decidiu abandonar a bancada do Partido Popular Europeu (PPE), no Parlamento Europeu, esta quarta-feira. Enfrenta também a expulsão da família política europeia de centro-direita.

A decisão foi o culminar de um longo braço de ferro: Viktor Orban não gostou das alterações às regras internas do grupo parlamentar do PPE, aprovadas esta quarta-feira, que permitem suspender e expulsar delegações.

O primeiro-ministro húngaro antecipa-se e sai pelo próprio pé da bancada que inclui também os partidos portugueses PSD e CDS.